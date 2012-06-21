Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Група археологів виявила під час розкопок в Ізраїлі напис, виконаний понад три тисячоліття тому. Це слово з п'яти букв і означає воно, на думку археологів, ім'я судді Гедеона, про якого йдеться в єврейській версії Біблії у Книзі Суддів. Про унікальну знахідку повідало видання The Times of Israel.

Унікальна знахідка була зроблена в біблійному місті Хирбет-ель-Раї поблизу Іудеї. Вчені знайшли фрагменти керамічного глечика, який, судячи з датування, був виготовлений близько 1100 року до н.е. На обпаленій глині залишився напис «Yeruba'al», зроблений якимось різновидом чорнила.

Пофарбована кераміка датується археологами 1100 роком до н. е., тобто до утворення біблійної монархії. Напис зроблено ранньою абеткою – ханаанським шрифтом. Свідчення про це знайдено в Єгипті та Леванті. Перші знахідки, включаючи палео-іврит, знаходили значно пізніше, починаючи з IX століття до н. е.

Археологи припускають, що знахідку ймовірно можна вважати першим в світі доказом того, що суддя, ім'я якого згадано в Біблії, дійсно колись жив. Також знайдений запис, можливо, стане ще однією відсутньою ланкою в історії винаходу алфавіту. Експерти висловлюють припущення, що виявлений напис можна віднести до писемності Ханаана, яку використовували в цьому регіоні в XII-X ст. до н.е.

Дослідники вже прийшли до висновку, що слово читається як «Джеруббаал» або «Єрубаал» – саме так звучала кличка Гедеона, біблійного судді, сина Йоаша. За легендою він жив на початку XI ст. до н.е. в Ефрафі. Фахівці підкреслюють, що цей напис стане важливою сполучною ланкою в історії вивчення переходу від ханаанської культури до ізраїльської та іудейської.

«Ці написи все ще дуже рідкісні, але вони повільно заповнюють прогалину, вони не лише документують еволюцію алфавіту, вони показують, що насправді існувала спадкоємність у культурі, мові та традиціях. Наслідки для нашого розуміння біблійної історії величезні – і захоплюючі!», – кажуть вчені.