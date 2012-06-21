В Ізраїлі однорічних дівчаток-близнючок, які народилися зрослими між собою потилицями, було розділено завдяки надскладній операції. Сестрички, імена яких не розголошують, перенесли 12-годинну процедуру сепарації в медичному центрі міста Беер-Шева.

У повідомленні лікарні йдеться, що це була надзвичайно рідкісна операція, до якої готувалися кілька місяців. «Досі такі операції проводили у світі лише 20 разів, і вперше вона відбулася в Ізраїлі», — сказав завідувач відділу дитячої нейрохірургії медичного центру Міккі Гедеон. За його словами, успіх операції зміцнив «те особливе відчуття нашої місії, яке змусило нас стати лікарями». Він також застеріг, що кілька наступних тижнів будуть критичними під час відновлення близнючок, які вперше за рік свого життя змогли побачити одна одну.

До підготовки дітей до операції було залучено десятки співробітників лікарні. Цей довгий шлях почався кілька місяців тому, коли під шкіру голови дівчат вивели розширювачі шкіри й тканин. Це дало змогу хірургам закрити шкіру голови після проведення сепарації. Операцію планували за допомогою 3D-моделей і технологій віртуальної реальності.

Як свідчить медична статистика, з’єднані при народженні близнюки трапляються раз на 200 тисяч живонароджених. Вони завжди ідентичні й переважно жіночої статі. Особливо рідкісні випадки, коли близнюки народжуються з’єднаними в ділянці голови.