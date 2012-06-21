Йорданія зняла заборону на поставки української продукції птахівництва, яку країна вводила у зв'язку з поширенням в Україні пташиного грипу.
Про це повідомила Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).
«Йорданське Хашимітське Королівство зняло обмеження на імпорт м’яса курятини та домашніх тварин з України, яке раніше було запроваджене у зв’язку з реєстрацією випадків високопатогенного курячого грипу», – йдеться в повідомленні.
Таке повідомлення відомство отримало від посольства України в Йорданії.
Раніше Об'єднані Арабські Емірати зняли обмеження на ввезення продукції птахівництва з України.
Нагадаємо, що в березні Гонконг, Ємен, Європейський Союз, Ірак, Йорданія, Катар, КНР, Королівство Саудівська Аравія, а також Об'єднані Арабські Емірати ввели заборону на поставки продукції птахівництва з усієї території України через спалах пташиного грипу.
У червні Ірак зняв заборону на ввезення м'яса птиці з України, яка була введена в середині березня через спалах пташиного грипу.
Пізніше Саудівська Аравія скасувала заборону на українську птицю.
Раніше Катар зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України.
Також у середині травня Європейський союз дозволив експорт птиці з більшості регіонів України.