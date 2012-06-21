Про це йдеться в постанові КМУ № 127 «Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році» від 22 лютого оприлюднена на Урядовому порталі.

«В абзацах першому і другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 849 слово «липня» замінити словом «жовтня», - йдеться у документі.

Загалом, відповідно до постанови у 2021 році індексація пенсій буде проведена з 1 березня. Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, у порівнянні з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (5%+17%) /2).

У результаті реалізації постанови очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей.

Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн.

Підвищується мінімальна пенсійна виплата до рівня 2 200 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).