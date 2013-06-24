Кабінет Міністрів України затвердив порядок розроблення та погодження паспортів безпеки на об’єкти критичної інфраструктури (далі - ОКІ) для забезпечення захисту від можливих загроз та запобігання їх виникнення. Про це повідомляє Урядовий портал.

Паспорт безпеки на ОКІ є одним з ключових документів у сфері захисту критичної інфраструктури. Відповідно до нього визначаються заходи, які мають вживатися у разі виникнення загроз наданню життєво важливих послуг.

Він сприятиме безперервному функціонуванню критичної інфраструктури, об’єкти якої забезпечують роботу найважливіших сфер життя нашого суспільства, стійкості їх роботи, усуненню реальних чи потенційних загроз.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури України визначена Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України. Уповноважений орган координує діяльність суб'єктів національної системи захисту, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

Також уповноважений орган є держателем та адміністратором Реєстру об’єктів критичної інфраструктури. Цей реєстр відіграє важливу роль у координації процесу захисту критичної інфраструктури України. Він дозволяє узгодити дії суб’єктів національної системи захисту критичної інфраструктури, запровадити обмін інформацією між суб’єктами захисту, створити єдину базу даних щодо загроз і вразливостей, здійснити оцінку стану захищеності ОКІ, забезпечити паспортизацію та захист обʼєктів.