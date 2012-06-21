Кабінет Міністрів України вирішив сформувати єдиний реєстр підприємств, які мають заборгованість перед НАК «Нафтогаз України». Відповідне рішення було ухвалене в ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.
На думку Уряду, створення такого реєстру дасть змогу прискорити процес реструктуризації заборгованостей та врегулювати питання їх погашення.
«Реєстр підприємств, які мають заборгованість перед НАК «Нафтогаз», що дозволить врегулювати питання боргів і почати процес реструктуризації», — сказав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Нагадаємо, з 8 по 15 лютого борг підприємств перед «Нафтогазом» виріс на 6,3 мільярда гривень.