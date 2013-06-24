Кабінет Міністрів схвалив рішення, необхідні для подальшого проведення двох великих реформ у сфері довкілля. Про це повідомляє Урядовий портал.

Уряд затвердив:

Порядок розроблення регіональних планів управління відходами. Цим документом ми встановлюємо єдині підходи до стратегічного планування управління відходами в областях України.

«Фактично робимо ще один крок, щоб масштабна “сміттєва” реформа нарешті запрацювала в нашій країні. Для цього ще на початку шляху важливо визначитися з найбільш оптимальними моделями управління відходами для кожного регіону, з реальними потребами, необхідною інфраструктурою, з технологіями та методами. Таке планування ляже в основу верхньорівневого загальнонаціонального плану. Це є однією із вимог рамкового закону 2320-IX, який набуде чинності вже 9 липня цього року», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Порядок ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами. Ми вже фактично на фінішній прямій у нормативному забезпеченні реформи надрокористування в Україні. Наразі переводимо адміністрування спецдозволів в цифрову площину.

«Це потрібно для того, щоб українці дізнавалися про те, як використовуються українські ресурси, не з новин у ЗМІ, а могли отримати достовірну інформацію у єдиному Реєстрі - про кожну земельну ділянку, про кожного бенефіціара і власника дозволу. А інвестори мали безоплатний та вільний доступ до всієї геологічної інформації та могли швидко і без зайвої бюрократії отримувати дозвільні документи і планувати свою діяльність», - наголосив Міністр.

За його словами, спрощення адміністративних процесів вплине на інвестиційну привабливість галузі та водночас дозволить подбати про раціональне використання природних ресурсів.

Тож продовжуємо впроваджувати у сферу захисту українського довкілля європейські підходи і стандарти.