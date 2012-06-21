Кабінет Міністрів України завершив процедуру співбесід з кандидатами на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро по урядовій квоті і одноголосно обрав на цю посаду Михайла Буроменського – доктора юридичний наук, голову делегації України в GRECO. Відповідне рішення оприлюднив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ході позачергового засідання уряду.
Глава уряду нагадав, що набір кандидатів на посаду аудитора НАБУ від уряду був оголошений 17 березня, і відбір кандидатів провела спеціальна робоча група. До співбесіди з членами уряду були допущені 12 кандидатів.
«Ми провели співбесіди з 11 кандидатами з 12, оскільки один з кандидатів не вийшов на зв'язок протягом тижня, але матеріали про нього були і ми могли з ними ознайомитися, –повідомив Прем’єр–міністр Володимир Гройсман. – На позачерговому засіданні уряду, ми дійшли згоди, що кандидатурою (на посаду аудитора НАБУ по урядовій квоті) може стати Буроменський Михайло Всеволодович».
Прем’єр–міністр України повідомив, що рішення уряду ухвалено, і протягом трьох днів воно буде оформлено Міністерством юстиції.
«Роботу з відбору (аудитора) на цьому ми завершуємо. Однак аудит НАБУ відбуватиметься щорічно. І наступного року ми маємо провести аналогічну процедуру і надалі ефективно підтримувати всі органи, робота яких спрямована на боротьбу з корупцією», – сказав Володимир Гройсман.
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ