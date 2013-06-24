Уряд прийняв Постанову № 472 «Про внесення змін у додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1466». Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ скасовує ліцензування експорту низки товарів у 2023 році. Зокрема, живої великої рогатої худоби, мороженого м’яса великої рогатої худоби, м’яса курей свійських, м’яса та їстівних м’ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених, їстівного борошна з м’яса або м’ясних субпродуктів, м’яса великої рогатої худоби, яєць курей свійських, жита, вівса, проса.

Постанову розроблено у відповідь на чисельні звернення галузевих і профільних асоціацій з проханням скасувати ліцензування експорту. Її прийняття сприятиме оптимізації експорту сільськогосподарської продукції, збільшенню надходжень валютної виручки в Україну.

Варто зазначити, що дані зміни не вплинуть на пропозицію на внутрішньому ринку - вітчизняні товаровиробники зможуть задовольнити потреби виробництва м’яса усіх видів на достатньому рівні.