Кабінет Міністрів України вніс зміни до низки нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до Закону «Про медіа». Це необхідно для належної реалізації вказаного Закону. Про це повідомляє Урядовий портал.

Крім того, з метою зведення кількості нормативно-правових актів до мінімуму, врегульовано окремі питання проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території іноземних держав. Зазначене обумовлене тим, що міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та уповноважені органи з питань пробації Міністерства юстиції України не наділені повноваженнями щодо видачі офіційних документів, які підлягають апостилюванню.

Також Урядом було внесено наступні зміни до Положення про Міністерство юстиції України: