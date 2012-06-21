Кабінет Міністрів України затвердив порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції. Таке рішення сьогодні ухвалили члени уряду на засіданні Кабміну, передає кореспондент УНН.
«Порядок забезпечить переміщення, а не торгівлю, в межах підприємств, які забезпечують економічний ріст. Далі ті, які не мають іншої альтернативи в сучасних умовах, і ті, що працюють винятково у правовому полі України», — розповів міністр з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.
Він наголосив, що у розробленому порядку переміщення товарів передбачений механізм контролю за участю усіх зацікавлених відомств і громадськості.
За словами В.Черниша, від переміщення товарів залежать такі галузі: гірничо-збагачувальна, вугледобувна, енергоненеруюча і металургійна.