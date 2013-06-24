11 липня 2023 року на засіданні Уряду в рамках виконання плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року схвалено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо адаптивного спорту». Про це повідомляє Урядовий портал.

Законопроектом передбачається визначення на законодавчому рівні поняття «адаптивний спорт» як діяльності суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямованої на залучення осіб з інвалідністю чи осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до занять фізичною культурою і спортом з метою сприяння інклюзії та інтеграції до суспільства, фізичній, психологічній реабілітації, сприяння можливості ведення самостійного способу життя та залученості до місцевої спільноти, а також окреслити його як напрям фізичної культури.

Запропонований напрям фізичної культури підвищить адаптацію осіб з інвалідністю чи осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до умов життя, що змінилися, розширить їхні функціональні можливості, сприятиме відновленню фізичного та ментального здоров’я, реінтеграції зазначеної категорії осіб до суспільства під час та у післявоєнний період, поверненню відчуття соціальної повноцінності.

Безбар’єрність – це не просто про комфортне життя для всіх груп населення, а іноді про життя взагалі, про розвиток. Бар’єри, які існують сьогодні в суспільстві – фізичні, громадянські, освітні економічні та інші – не дозволяють мільйонам українцям, серед яких маломобільні люди, молодь, жінки, люди літнього віку, реалізувати себе.

Відновлення України, її фізичного і загалом суспільного простору, дає можливість виправити ці помилки минулого, зокрема однією з основних з яких є бар’єри між різними суспільними групами – фізичні, громадянські, освітні, економічні тощо.

Створення безбар’єрного простору під патронатом першої леді Олени Зеленської з кожним днем наближає Україну до європейських стандартів безбар’єрності.