Урядом прийнято постанову № 631 «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік».Про це повідомляє Урядовий портал.
Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 768,9 млрд грн, з яких:
· 451,1 млрд грн - власні доходи;
· 27,7 млрд грн – кошти за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
· 249 млрд грн - кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та виплат за соціальним страхуванням;
· 37,9 млрд грн - кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.
Бюджетом передбачено видатки на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.
Бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік є збалансованим.