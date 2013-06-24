Невдала спроба заколоту в росії показала, що війна кремля проти України спричинила внутрішню нестабільність рф і почала підривати її військові потужності. Про це говорили міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі у Люксембурзі. «Політична система росії демонструє слабкість, а її військова сила дає тріщину», — заявив журналістам верховний комісар ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель перед початком зустрічі. Він вважає, що президент путін платить ціну «за створення монстра» — групи вагнера на чолі з пригожиним. «Цей монстр почав кусати путіна і діяти проти свого творця», — сказав Жозеп Боррель.