Кабінет Міністрів звільнив Юрія Радченка з посади голови державного космічного агентства й призначив замість нього Павла Дегтяренка. Про це сказано в розпорядженнях уряду № 583-р і № 584-р від 23 серпня.
Відповідно до прийнятих рішень, пана Дегтяренка призначено на посаду строком на 5 років з випробним терміном 3 місяці.
До цього Павло Дегтяренко працював головним конструктором і начальником конструкторського бюро по системному проектуванню ракет і ракетних комплексів ДП КБ «Південне».
У червні Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала пана Дегтяренка головою Держкосмосу.
Кабінет Міністрів призначив Юрія Радченка виконувачем обов'язків голови Держкосмосу у вересні 2016 року, звільнивши у липні Любомира Сабадоша.
Проект бюджетної резолюції на 2018—2020 роки передбачає скорочення фінансування Держкосмосу в 10 разів до 243,9 млн гривень до 2020 року.