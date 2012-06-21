Уряд України ліквідував державний авіабудівний концерн «Антонов» у зв’язку з передачею всіх трьох його підприємств до складу Укроборонпрому. Про це свідчить відповідна постанова Кабінету Міністрів від 19 липня 2017 року №546.
«Ліквідувати державний авіабудівний концерн «Антонов». Утворити комісію з ліквідації концерну в складі згідно з додатком», — ідеться в постанові.
Як повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю секретаріату КМУ, головою комісії призначено заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка, який повинен забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією концерну, і подати у двомісячний термін вимоги кредиторам, а в тримісячний — представити Кабміну ліквідаційний баланс концерну. Нинішньою постановою уряд фіналізував раніше ухвалені кроки з реструктуризації авіабудівної галузі й передачі підприємств-учасників у підпорядкування іншій структурі — державному концерну «Укроборонпром». Рішення про передачу підприємств було ухвалено у 2015 році. Тоді до держконцерну «Укроборонпром», крім держпідприємства «Антонов», було передано Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і державне підприємство «Завод 410 ЦА».
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«Урядового кур’єра»