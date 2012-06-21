Кабінет Міністрів України має намір встановити, що при призначенні житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг враховуються доходи не за чотири, а за два попередні квартали і заборонити призначення субсидій одночасно за місцем реєстрації та місцем фактичного проживання.
У проекті рішення, яким володіє агентство «Інтерфакс-Україна», відзначається, що субсидія для компенсації витрат на оплату послуг ЖКГ призначається, виходячи із середньомісячного сукупного доходу домогосподарства не за 4 квартали, як було раніше, а за 2 попередні квартали.
Зокрема, при призначенні субсидії в травні повинні враховуватися доходи за третій-четвертий квартали минулого року, а при призначенні субсидії в жовтні — перший-другий квартали поточного року.
Цей проект рішення планується розглянути на засіданні сьогодні.
Кабмін має намір встановити, що субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації і за місцем фактичного проживання громадянина.
Уряд має намір визначити, що субсидія щодо приміщень, де прописані недієздатні особи, над якими встановлено опікунство, призначається за заявою опікуна.
Також Кабмін планує уточнити, що субсидія не призначається на наступний період, якщо є двомісячна заборгованість за послуги ЖКГ в сумі понад 20 неоподатковуваних податком доходів громадян — 340 грн (раніше не призначалась просто за наявності двомісячної заборгованості).
У разі смерті особи, якій була призначена субсидія, сума компенсації невикористаної частини субсидії виплачується одному з членів домогосподарства, з урахуванням яких ця субсидія призначалася.
Кабмін має намір встановити необхідність громадян, які отримують субсидію протягом місяця проінформувати орган соціального захисту населення про закінчення терміну реєстрації місця перебування.