Меморандум про співробітництво з ініціативою «Професійний уряд» (Professional Government Association), що об’єднує українців-випускників найкращих світових вишів, підписав Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.
Це особливо актуально на етапі реформування десяти пілотних міністерств, за зразком яких пізніше буде реформовано всі інші. Восени на держслужбу буде залучено близько 1000 фахівців з питань реформ, вимоги до компетенції яких висуватимуть на якісно новому рівні, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Наша мета амбітна: на держслужбі мають працювати справжні професіонали. Потрібно створити абсолютно новий образ державного службовця. Але насамперед перезавантажити систему державного управління, оновити структури, впровадити нові процедури, забезпечити електронне урядування. Україні потрібне сучасне ефективне державне управління. А радянська спадщина відійде в минуле», — наголосив Олександр Саєнко.