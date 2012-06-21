Урядовий проект земельної реформи проходить широке обговорення з експертами, громадськими організаціями та об'єднаннями фермерів, щоб прийняти пакет правильних і зважених рішень. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у ході візиту в Лондон (Великобританія).
«Земельна реформа має проходити в інтересах громадян. Хочемо, щоб це був інструмент розвитку фермерства. Зараз ми в діалозі, розробляємо пакет рішень — будемо дискутувати і отримувати зворотний зв'язок, з повагою до народу будемо проводити консультації», — підкреслив глава уряду.
Він звернув увагу, що земельна реформа входить до загального пакету реформ програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, проте це ті перетворення, які потрібні не стільки кредиторам і партнерам, скільки самій Україні — для зміцнення економіки і зміни якості життя — разом з пенсійною реформою та реформою управління держвласністю.
«Без змін ми не зможемо формувати якісно нову країну», — наголосив пан Гройсман.