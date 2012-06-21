Уряд має намір зменшити кількість смертей на дорогах удвічі і вводить нові правила для водіїв. Серед нововведень може стати обмеження швидкості до 50 км/год в населених пунктах і введення обов'язкового використання сезонних шин. Такі норми передбачені Стратегією підвищення безпеки на дорогах до 2020 року. Чого чекати водіям найближчим часом?

Світовий банк підрахував, що в Україні більшість аварій з тяжкими наслідками виникають через перевищення швидкості – 39% випадків. Друга причина – не обладнані пішохідні переходи, відсутність розмітки та освітлення на дорогах – 38% аварій. Третя причина – порушення правил проїзду перехресть – 30%. Україна щорічно втрачає через ДТП 4,5 млрд грн на рік, або 3,4% ВВП. До цього числа входять матеріальні і людські втрати, зниження продуктивності праці. До 2020 року уряд хоче зменшити смертність на дорогах вдвічі, а кількість ДТП – на 30%. Для цього в країні планують впроваджувати стандарти ЄС.

Зниження швидкості в населених пунктах

У рамках Стратегії, Укравтодор пропонує знизити граничну швидкість в містах та селах з нинішніх 60 км/год до 50 км/год . Така швидкість руху прийнята у всіх країнах ЄС і рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Саме під час руху 50 км/год водій встигає зреагувати на пішохода на дорозі і вчасно загальмувати.

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«У місті швидкість повинна бути обмежена до 50 км/год , а на окремих дорогах місцева влада повинна отримати право знижувати швидкість до 30 км/год . І рівень безкарного перевищення не може становити 20 км/год , він повинен визначатися у відсотках – наприклад, 10% дозволеної швидкості», – зазначає експерт LEAD office Тарас Гук.

Сезонна заміна шин

Стратегія зобов'язує водіїв міняти шини за сезоном. Згідно з Директивою 2009/40/ЕС, їх можуть перевіряти під час техогляду. У Верховній Раді вже знаходяться кілька законопроектів. Проект 4683 встановлює дати переходу на зимову і літню гуму. Зимовим сезоном депутати пропонують ввести період, коли температура нижче + 5° С, але не пізніше 30 листопада. Літній період починається при досягненні температури вище + 5° С, але не пізніше 31 березня. Зараз цей законопроект на доопрацювання. Другий законопроект – 6352 – забороняє з 1 листопада по 1 квітня користуватися транспортом без зимової гуми і встановлює штраф в 340 гривень за порушення. Поки що проект розглядають комітети Верховної Ради.

Фонд з безпеки дорожнього руху

Всі штрафи направлятимуться до фонду безпеки дорожнього руху. За рахунок цих грошей фінансуватимуться програми з поліпшення безпеки на дорозі.

Дію водійських прав скоротять і введуть регулярний медогляд

Згідно з Директивою 2006/126/ЄС, водіям потрібно буде регулярно проходити медогляд з обов'язковим відвідуванням психіатра. Водії старше 50 років повинні будуть перевірятися у лікарів частіше. Українцям, які сядуть за кермо напідпитку, доведеться заново проходити огляд, щоб отримати свої права назад. Результати медогляду зберігатимуться в електронній базі даних, до якої матимуть доступ правоохоронці. У Верховній Раді вже лежить законопроект №5184. Він передбачає, що водії до 55 років повинні кожні 10 років проходити медогляд, потім ще частіше. Водіям, які «попалися» за кермом п'яними або під дією наркотиків, доведеться проходити медогляд двічі на рік протягом трьох років, якщо їх за це не позбавлять прав.

Нові правила підготовки водіїв

До 2020 року в Україні зміниться система підготовки водіїв. У Стратегії зазначається, що іспити для отримання водійських прав переглянуть на відповідність директивам ЄС. Так, з 1 липня сервісні центри МВС ввели нові екзаменаційні питання для кандидатів у водії.

Тест тепер складається з 10 запитань з ПДР, чотирьох – з улаштування та експлуатації автомобіля, чотирьох – з безпеки руху і два запитання щодо надання першої медичної допомоги.

На підвищення безпеки на дорогах уряд планує виділити 1,6 млрд грн 2018 року, 2019-го – 2,5 млрд, 2020-го – не менше 3,5 млрд грн.

Щоб поліпшити безпеку дорожнього руху, уряд повинен також звернути увагу на велосипедистів і нові види транспорту. До них експерти пропонують віднести гіроборди і сігвеї. За словами експерта LEAD office Тараса Гука, для них потрібно виділити смугу на тротуарі, щоб не створювати незручності пішоходам. Велосипедистам, в свою чергу, потрібно дати право їхати по смузі громадського транспорту. Тест тепер складається з 10 запитань з ПДР, чотирьох – з улаштування та експлуатації автомобіля, чотирьох – з безпеки руху і два запитання щодо надання першої медичної допомоги.