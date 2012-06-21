Смілянське ДП «Оризон-навігація» — підприємство, яке спеціалізується на розробці та ремонті обладнання супутникової навігації, а також випускає апаратуру синхронізації та імітатори сигналів супутникових навігаційних систем. Їх широко використовують зокрема у військово-промисловому комплексі. Як розповів заступник директора заводу Володимир Мотирєв, ураховуючи специфіку виробництва, тут завжди потрібні кваліфіковані спеціалісти, які швидко опанують інноваційні технології та можуть реалізувати розробки спеціальних проектів.
Укомплектувати підприємство необхідними фахівціями допомагає обласна служба зайнятості. За три останні роки співпраці завдяки сприянню служби зайнятості на заводі заповнено 22 вакансії. Також на замовлення роботодавця укладено 10 договорів на тимчасові роботи та 4 договори щодо організації профнавчання.
Недавно заступник директора Черкаського обласного центру зайнятості Марина Сорокіна зустрілася з адміністрацією підприємства, аби разом намітити шляхи подальшого забезпечення підприємства професійними кадрами.