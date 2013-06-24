На минулому засіданні Кабмін відповідною постановою затвердив порядок формування кадрового резерву освітян для роботи на деокупованих територіях.

Пріоритетне право на призначення на посади в закладах освіти на ДОТ серед осіб, зарахованих до резерву, мають: особи зі статусом ветерана війни; внутрішньо переміщені; особи, які обіймали цю посаду до окупації території, призупинення діяльності закладу освіти у зв’язку із веденням активних бойових дій, тимчасовою окупацією території; особи, які повернулись із полону, повідомляє Мінреінтеграції. Формування резерву дасть змогу заздалегідь планувати кадрове забезпечення закладів освіти на визволених від ворога територіях.

«Дякую Міністерству освіти і науки за розроблення механізму формування кадрового резерву працівників освіти на деокупованих територіях. Це забезпечить відновлення освітнього процесу, а також допоможе праце­влаштуватися освітянам, які через воєнні дії втратили роботу», — зазначила віцепрем’єр­міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Для роботи на деокупованих територіях також буде створено резерв медпрацівників. Ухвалена урядом постанова дасть змогу забезпечити медичні заклади лікарями та медперсоналом. Для цього запрацює інформаційна система «Резерв працівників сфери охорони здоров’я для роботи на деокупованих територіях України». Користувачами стануть медпрацівники, зареєстровані у ній і зараховані до резерву. Кожен медик матиме особистий кабінет, тобто профіль, за допомогою якого зможе обмінюватися документами та інформацією з іншими користувачами.К

Як зазначає МОЗ, система взаємодіятиме з іншими інформаційними системами та державними електронними інформаційними ресурсами для отримання відомостей про фаховість медпрацівників. У ній міститиметься інформація про потребу у працівниках зокрема в АРК, м. Севастополь, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях тощо.