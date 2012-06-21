На Каховському водосховищі завжди людно. Хтось приходить порибалити, хтось просто відпочити. Тож рейдують тут рятувальники мало не щодня. Адже неприємності, на жаль, трапляються. Однак люди уміють протистояти їм. Нещодавно 11-річний Андрій Букін із Каховки врятував життя однокласникові. Хлопчаки гралися на лід водосховища, перевіряючи його міцність ударами ніг, і Артем провалився під лід. Не розгубившись, Андрій ліг на лід і подав йому руку. Місцеві рятувальники кажуть, що діяв він грамотно.
До речі, батько Андрія — пенсіонер Служби порятунку. Він навчав сина обережності й навичок надавати допомогу. Та й у районі на високому рівні ведуть профілактичну роботу зокрема щодо безпеки на воді чи на льоду.
Андрієві Букіну від імені начальника Служби порятунку Херсонської області вручили грамоту і подарунки. Начальник сектору пропаганди та агітаційної роботи Центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС в області Оксана Федоренко зазначила, що за небайдужість, рішучість і відвагу п’ятикласника номінуватимуть на Всеукраїнській акції на звання «Герой-рятувальник року-2017».
Галина ЛИСЕНКО
для «Урядового кур’єра»