Камерун здобув вольову перемогу над Єгиптом у фіналі Кубка африканських націй та уп’яте в історії став чемпіоном континенту.
На гол єгиптянина Мохаммеда Ель-Нені з лондонського «Арсенала» на 22 хвилині матчу «неприборкані леви» відповіли подвійним ударом у другій половині гри – на 60-й хвилині Ніколя Н‘Кулу, що представляє «Ліон», відновив рівновагу, а на 88-й переможну крапку поставив форвард «Бешикташа» Венсан Абубакар.
Камерун став найсильнішою футбольно нацією континенту уперше за 15 років.
Єгипет, найтитулованіша збірна Африки, претендував на своє восьме чемпіонство.