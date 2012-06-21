Ferrari розсекретив новий спорткар до офіційної прем'єри на Міжнародному автосалоні у Франкфурті.
Родстер Ferrari Portofino прийде на зміну купе Californai T. Більше того, він стане першим в сімействі Ferrari, в якому об'єднали третє покоління технології електронного блокування диференціала і антипробуксовочну систему болідів Формули 1. За словами інженерів, це дозволило створити не просто потужний, але і максимально стійкий спорткар з низьким споживанням палива в порівнянні з аналогічними моделями.
Серцем автомобіля став 3.9- літровий V8 двигун із системою твін-турбо потужністю 591 кінських сил. Двигун працює в парі з семиступінчастою КПП. До сотні кілометрів «дитинча» Ferrari розганяється за 3.5 секунди, а максимальна швидкість сягає
Ferrari Portofino виглядає не менш агресивно, ніж його побратими. У конструкції кузова не обійшлося без фірмових елементів: вузьких фар, аеродинамічного обвісу і вертикальних повітряних забірників. У салоні встановлено мультимедійну систему з 10,2- дюймовим екраном і нову кліматичну систему. Сидіння обшиті шкірою і фіксуються у 18-ти положеннях.
Нагадаємо, що новий спорткар дебютує на Міжнародному автосалоні у Франкфурті з 14 по 24 вересня.