Міноборони Канади допомагатиме українській оборонній галузі зі спорудженням нового українського заводу з виробництва боєприпасів.
Про це міністр оборони Степана Полторак розповів під час спільного брифінгу у Києві зі своїм канадським колегою Харджитом Сейджжаном, передає Еспресо.TV.
Також розглядалося питання про включення Канади до країн-імпортерів української зброї.
«Тут робота просувається дуже плідно і є дуже добрі перспективи», – зазначив міністр.
Сторони також обговорили питання, пов'язані з розміщенням миротворців ООН у зоні бойових дій на Донбасі.