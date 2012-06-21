Про це йдеться в повідомленні оборонного комітету Канади, який запропонував надати летальне озброєння Україні.
Відповідний документ опублікувала прес-служба Кабінету міністрів Канади.
У документі йдеться, що канадський оборонний комітет опитав безліч експертів та політиків щодо військового конфлікту в Україні та потенційного надання летальної зброї. Саме базуючись на їхній думці, урядові пропонується надати летальну зброю Україні.
«Оборонний комітет рекомендує уряду Канади надати Україні летальну зброю для захисту її суверенітету від російської агресії. Головна умова, що Україна активно працюватиме над усуненням корупції на всіх рівнях влади», – йдеться у документі.
Також комітет пропонує внести Україну до Автоматичного контрольного списку країн з вогнепальної зброї — перелік країн, яким канадські виробники мають право постачати зброю.
Серед потенційних галузей співпраці України та Канади виділяють обмін розвідкою, а саме надання Україні канадського супутника дистанційного зондування Radarsat-2.
Зазначається, що протягом трьох років (з 2014 року) Канада надавала понад 700 мільйонів доларві США фінансової допомоги.