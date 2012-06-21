Чергову партію медичного обладнання, вартістю майже мільйон канадських доларів (понад 20 мільйонів гривень), канадські благодійники передали українським медикам, повідомляє УНІАН.
Медичне устаткування розподілять між медзакладами у Донецькій, Рівненській, Полтавській, Чернівецькій областях та міста Києва.
Понад 27 тонн благодійної допомоги збирали для лікарень, реабілітаційних центрів, будинків дитини та літніх людей. Привезли, зокрема, лікарняні ліжка, операційні столи, каталки, постільну білизну, візочки для людей з особливими потребами, тренажери, мікроскопи та устаткування для лабораторій.
Кошти на цю допомогу в основному збирали в провінції Британська Колумбія. Участь в цьому процесі брали ротаріанці, які представляють Rotary World Help (Ротарі Всесвітня Допомога) та Суспільна служба українців Канади.
«Це є суспільна ініціатива. Я радий відзначити, що це показує, наскільки з цілої Канади йде допомога від заходу, з тихоокеанського регіону... аж до Атлантики», – сказав посол Канади в Україні Роман Ващук.
Нагадаємо, кілька днів тому посол Канади урочисто передав десять карет швидкої допомоги для українських медзакладів. Гроші на автомобілі збирали канадські доброчинці.