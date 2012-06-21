Канада виділить 4,6 мільйона доларів на проведення навчань і забезпечення спецобладнанням українських Збройних сил. Про це заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд. Міністр запевнила: Канада продовжить надавати всю можливу підтримку Україні.
Про це повідомляє канал "112".
«Ми будемо продовжувати чинити тиск, в тому числі за допомогою економічних санкцій, поки Росія не виконає свої зобов'язання з міжнародного права, і не буде дотримуватися суверенітету України», — підкреслила міністр.
Вона уточнила, що виділені Україні кошти призначені для закупівель обладнання для надання першої допомоги та підготовки навчань.
Крім того, Канада планує продовжувати співпрацювати з кримськотатарськими організаціями для того, щоб залишатися в курсі ситуації в Криму.