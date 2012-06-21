Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Канада надасть $ 30 млн на підтримку підприємництва в Україні в рамках цільової програми. Про це було оголошено під час спільного брифінгу першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та міністра з питань міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо з нагоди її візиту до України та щодо співпраці Україна-Канада, повідомляє Міністерство економічного розвитку.
У своєму слові Степан Кубів наголосив на принциповій ролі Канади як важливого стратегічного партнера України вже протягом багатьох років. Як приклад підтримки України урядом Канади віце-прем’єр згадав започатковану одразу після проголошення нашої Незалежності у 1991 році Програму допомоги Україні, спрямованої у найбільш важливі для України напрямки: розвиток демократії, зміцнення верховенства права, освіта, екологія, агробізнес, а також економіка, торгівля та підприємництво. Степан Кубів також нагадав, що станом на 1 липня 2018 року Мінекономрозвитку зареєструвало 11 проектів технічної допомоги від уряду Канади на суму 137,5 млн канадських доларів.
Міністр з питань міжнародного розвитку Марі-Клод Бібо у свою чергу відзначила успіхи України у здійсненні важливих реформ. Вона також наголосила на тому, що Канада прагне допомагати Україні в здійсненні необхідних демократичних та економічних перетворень, аби бути відповідальною перед своїми громадянами, більш мирною і процвітаючою країною рівних можливостей для всіх українців.
Під час брифінгу пані міністр оголосила про започаткування нової програми фінансової підтримки інноваційних проектів, спрямованих на покращення економічних можливостей жінок та найбільш вразливих верств населення для подолання гендерної та соціально-економічної нерівності, у тому числі через створення для них сприятливих умов для підприємницької діяльності в Україні. Загальний фонд програми становитиме $ 30 млн.
«Коли ми інвестуємо кошти в жінок та найбільш вразливі верстви, ми створюємо для них рівні можливості із усіма іншими стати агентами змін та сприяти побудові кращих умов життя для всіх українців», – наголосила вона.
Перший віце-прем’єр-міністр України привітав ініціативи уряду Канади щодо політики з підтримки жіночого підприємництва. Він також висловив впевненість у тому, що нова програма стане ефективним механізмом подолання гострих соціально-економічних викликів, спричинених військовим конфліктом на сході України.
«Ми домовилися з пані міністром про створення українсько-канадської робочої групи, щоб разом визначити найбільш важливі напрямки підтримки підприємництва, куди має бути спрямована ця допомога», – прокоментував Степан Кубів досягнуті домовленості щодо шляхів впровадження Програми. Він висловив щиру подяку канадському уряду та всьому народу Канади за стійку партнерську підтримку, а також за готовність прийняти наступну конференцію з питань реформ в Україні.