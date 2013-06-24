Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд, Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі приєдналися до Прем'єр-міністра Джастіна Трюдо та Віце-прем'єр-міністра Христії Фріланд і оголосили про рішення щодо виділення 340 млн доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки - до кінця березня 2025, і збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Канада стурбована і засуджує загрози Росії та військове нарощування в Україні та навколо неї. Канада залишається відданою дипломатичному розв‘язанню і продовжує закликати Росію до деескалації та вступу до змістовного діалогу. Будь-яка подальша агресія з боку Росії матиме серйозні наслідки, і Канада продовжує співпрацювати з союзниками та партнерами над скоординованою відповіддю. Сьогоднішнє оголошення демонструє непохитну відданість Канади Україні та її народу через цей посилений внесок у допомогу у їх обороноздатності», - йдеться в офіційному повідомленні Уряду Канади.

Ця посилена підтримка допоможе Україні зміцнити її безпеку та здатність захищатися від низки загроз.

«Дякуємо канадському народу та Уряду за непохитну підтримку Збройних Сил України у протистоянні російській загрозі. Обмін розвідувальною інформацією, допомога в проведенні кібероперацій та засоби індивідуального захисту значно посилять можливості українського війська у стримуванні агресора. І принагідно хочу привітати наші країни з 30-ою річницею встановлення дипломатичних відносин! Трансатлантичний міст, перевірений століттями, з’єднує наші серця і волю. Певен, приклад Канади може надихнути інших наших партнерів залишатися поруч з нами як у ці непрості часи, так і надалі», - наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков.

З 2015 року канадські війська провели понад 600 курсів, навчаючи майже 33 000 українських військовослужбовців і представників сектору безпеки низці тактичних і передових військових навичок. Крім того, цивільний та військовий персонал Міністерства національної оборони та Збройних Сил Канади підтримує ключові елементи процесу оборонної реформи України, такі як демократична підзвітність і цивільний нагляд за установами оборони та безпеки.

Продовження та розширення масштабів операції UNIFIER доповнить і буде здійснено в рамках скоординованих зусиль разом із дипломатичними зусиллями Канади щодо стримування, деескалації поточної агресивної та дестабілізуючої діяльності Росії в Україні і навколо неї. З цією метою Уряд Канади також оголосив про створення оперативної групи на базі Global Affairs Canada для подальшої координації зусиль федеральних відомств у підтримці миру та безпеки в Україні.