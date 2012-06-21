Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою, яка відкриє для вітчизняних виробників доступ до 98% канадського ринку. За це проголосували 272 народних депутати. «Це перший документ після Угоди про асоціацію з ЄС, який охоплює такий великий ринок. Це продовжить переорієнтацію наших підприємств на всі ринки, крім російського», — вважає перший віце-прем’єр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Із цього приводу щиру вдячність прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо й очільниці канадського МЗС Христі Фріланд висловив Президент Петро Порошенко: «Укладення угоди про вільну торгівлю з Канадою — це визнання прогресу нашої держави на шляху реформ. Це символ довіри до принципів і цінностей ведення бізнесу, які формуються в Україні відповідно до кращих стандартів і практик. Тому ратифікація і подальше набуття чинності угодою про вільну торгівлю з Канадою стануть важливим сигналом для наших міжнародних партнерів і потенційних інвесторів у всьому світі».