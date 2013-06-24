Розширення товарних позицій українського експорту та створення нових можливостей для вітчизняних експортерів – одні з головних пріоритетів діяльності МЗС разом із Держпродспоживслужбою України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Завдяки спільній роботі МЗС та Держпродспоживслужби відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме молока та молочних продуктів до Канади.

«Ми розуміємо виклики, з якими стикається український бізнес під час повномасштабної російської агресії, та докладаємо максимум зусиль для створення нових можливостей для українських експортерів на іноземних ринках. Відкриття канадського ринку для української “молочки” дозволить підприємцям заробити додаткові кошти, а отже зміцнить економіку України. Економічна стійкість є надзвичайно важливою для нашої держави у час війни», - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Детальніше ознайомитися з погодженою компетентними органами обох країн формою сертифіката для експорту зазначеного товару можна на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України». Пояснення до вимог законодавства Канади, які стосуються виробників молочних продуктів та вказані у зоосанітарному сертифікаті опубліковано на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі «Вимоги країн світу».

Нагадуємо, що першим кроком для здійснення експорту харчових продуктів є запит оператора ринку до територіального органу Держпродспоживслужби.

Довідково

Наразі для українських виробників молока і молокопродуктів відкриті ринки 31 країни, а саме - Європейський Союз, Євразійський Союз, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Боснія та Герцоговина, Великобританія, Домініканська Республіка, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Канада, Катар, Кенія, Китай, Кувейт, Республіка Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, ПАР, Північна Македонія, Саудівська Аравія, Таджикистан, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан, Чорногорія, Японія. Відповідні сертифікати на експорт оприлюднені на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.