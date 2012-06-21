Влада Канади вважає, що Білорусь досягла прогресу в ключових сферах, серед яких звільнення політичних бранців і проведення мирних президентських виборів в жовтні 2015 року.
Канада також визнає конструктивну роль, яку Білорусь зіграла в полегшенні переговорів про припинення вогню і досягненні перемир'я в Україні згідно з Мінськими угодами.
Рішення про скасування санкцій вступить в силу 12 липня.
Додамо, вперше Канада ввела санкції проти Білорусі у грудні 2006 року, коли виникло занепокоєння щодо дотримання прав людини під час і після виборів.