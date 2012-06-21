Канада продовжила термін перебування місії своїх Збройних сил «Об’єднувач» (UNIFIER) в Україні до кінця березня 2022 року. Про це оголосили міністр оборони Харджит Сінгх Сейджан і міністр закордонних справ Христя Фріланд. Вони пояснюють рішення поточною ситуацією з безпекою в регіоні, попри істотний прогрес у реформуванні силових структур України. Місія UNIFIER безпосередньо допомагає їм підтримувати внутрішню безпеку й територіальну цілісність, сприяючи регіональній та міжнародній стабільності.
«Операція «Об’єднувач» — невід’ємна частина нашої багатосторонньої підтримки України. Ми незмінні у нашій відданості суверенітету й територіальній цілісності України, бо це забезпечує стабільне, демократичне й заможне майбутнє», — цитує УНІАН слова Христі Фріланд. Канада надає Україні фінансову, гуманітарну, нелетальну військову підтримку, обсяг якої із січня 2014 року становить понад 750 млн канадських доларів. А від початку роботи канадських інструкторів у вересні 2015 року вдалося підготувати понад 10 800 українських військовослужбовців.