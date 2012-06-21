У Канаді вперше загинула людина від плавників атлантичного морського кита.
Про це повідомляє Tech Times.
У повідомленні йдеться, що в Канаді місцевий волонтер був вбитий рідкісним атлантичним китом, якого чоловік намагався врятувати з рибацьких сіток.
Померлий Джо Ховлетт вже багато років був волонтером команди порятунку китів на острові Кампобелло, що на сході Канади. Його робота полягала в порятунку китів, які знаходилися під загрозою зникнення від місцевих рибалок.
Видання пише, що Ховлетт в той день, був на одному зі своїх човнів швидкого реагування. Він помітив одного північноатлантичного кита, який потрапив до рибацьких сіток, та одразу взяв курс до нього, аби врятувати ссавця.
Його колега по роботі розповів, що одразу після того, як вони повністю розплутали кита з тенет, тварина, заввишки
Смерть Джо Ховлетта від удару кита стала першим зафіксованим випадком в історії.
Антлантичний кит - це рідкісний вид роду китових, яких в природі залишилося менше 300 особин.