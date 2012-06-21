Канадійця українського походження полковника Джошуа Кутрика призначили черговим астронавтом Канади.
На посаду його обрали з-понад 3700 учасників, повідомля Конгрес українців Канади.
«Від імені українсько-канадської громади я бажаю полковнику Кутрику успіху в його подальшій роботі як астронавта. Він надихає нас усіх. Найкращі побажання та божевільної швидкості», – заявив Голова КУК Павло Грод.
Свою службу полковник Кутрик розпочав у 2000 році в збройних силах Канади пілотом-випробувачем та бойовим пілотом.
«Я ріс у фермерській спільноті в селищі Боувалон (Beauvallon) поблизу Вегревіль, що в Альберті. Мій прадід осів там після імміграції з Західної України в 1910 році. Мій батько Баррі теж там виріс. Він був представником третьої генерації, що фермерувала на тій землі, яка досі належить нашій родині. Українська була першою мовою мого батька. Українська культура та звичаї були важливими для нього. Всі його четверо дітей, в тому числі і я, виростали у цих традиціях, навчались українського танцю. На превиликий жаль, ми втратили нашого тата минулого липня через рак, але він назавжди у нашій пам'яті», – розповів військовий.