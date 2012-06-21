Ділка, який налагодив канал незаконного збуту в зоні АТО фальсифікованих алкогольних напоїв, співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Державної фіскальної служби затримали на території недержавної компанії експрес-доставки. Житель Старобільська щойно отримав поштовим відправленням 800 літрів спирту. За інформацією оперативників, такі посилки він одержував систематично. Потім розводив спирт водою і продавав сурогат місцевим.
Як повідомляє прес-служба управління СБУ в Луганській області, ступінь небезпеки для здоров’я споживачів спиртовмісної рідини, яку ділок продавав громадянам, має визначити експертиза.