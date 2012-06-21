Другий міжнародний кінофестиваль відбудеться в місті над Дніпром 25—27 серпня. Однією з його родзинок буде документальна стрічка українсько-казахського виробництва «Кобзар в степах Казахстану», присвячена 160-річчю звільнення Тараса Шевченка із заслання (1847—1857).
«Блукав я по світу чимало, носив і свиту, і жупан…». Таким епіграфом з поезії «Сон» починається фільм. Це міжнародний українсько-казахський проект, присвячений пам’яті відомого українського кіноактора, режисера та сценариста Івана Миколайчука.
З великою реалістичною силою розкрилися побутописні якості у творчості Шевченка періоду заслання. Він шанував національний характер, звичаї, особливості поведінки казахів, туркменів. Обирав героїв для своїх сепій з-поміж демократичних низів, змальовував їх зі щирою симпатією. Цікава тема у побутових композиціях цього періоду — життя казахських дітей.На повну силу розкрилося обдаровання Шевченка-пейзажиста під час його праці в Археографічній комісії та пізніше в експедиціях на Арал і в гори Каратау.Відеоряд підсилює казахська музика композитора-сучасника Тараса Шевченка Курмангази Сагирбайули (1823 —1896), якого, як і Шевченка, неодноразово заарештовували (він сидів у тюрмах Уральська, Оренбурга та Іркутська), але він ніколи не здавався. Курмангази присвятив народному повстанню казахів під керівництвом Ісатая Тайманова та Махамбета Утємісова проти москалів декілька творів, два з яких використано у фільмі.
Щороку фестиваль присвячують певному світовому чи українському кіномитцеві. Торік його присвятили Юрієві Іллєнку, цього року — відомому українському режисеру Олександру Довженку.
Щодо програми заходів у рамках ІІ Канівського кінофестивалю, то за попередніми планами, до неї увійдуть VII Міжнародний скульптурний симпозіум, виставки живопису та графіки, покази колекцій одягу від відомих дизайнерів, танці просто неба, майстер-класи, спілкування членів журі з гостями фестивалю та багато іншого. Загалом для участі у Канівському кінофестивалі вже надійшло понад 50 стрічок.