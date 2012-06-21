Виробник побутової техніки в Каневі ТОВ «Купава груп», що входить до відомого холдингу Saturn, і надалі розширюватиме виробництво. Про це розповів президент холдингу Олександр Громико. Виробляти напівавтоматичні пральні машини тут почали ще в 2009 році. Нині продукують уже півтора десятка видів побутової техніки. Найближчим часом інвестор планує запустити завод і в Черкасах. А це 500 нових робочих місць. Даний проект він презентував на торішньому ІІ Міжнародному черкаському інвестиційному форумі.
Як зауважив директор ТОВ «Купава груп» Михайло Додонов, попит на продукцію підприємства чималий. А такого клімату для бізнесу, як на Черкащині, бізнесмени не бачили ніде. Абсолютна підтримка влади — і обласної, і районної. Тут комфортно працювати, є змога розширювати виробництво. Після успішного початку роботи проекту випуску пральних машин компанія прийняла рішення інвестувати в розвиток нових категорій побутової техніки. Було започатковано виробництво електричних чайників, сушарок для продуктів, міксерів, тепловентиляторів, м’ясорубок. Крім виробництва дрібної побутової техніки, вирішили інвестувати у виробництво великої. Тож придбали завод у Черкасах, де вироблятимуть різні види великої й дрібної побутової техніки, що містить металеві частини: холодильники, електричні печі, конвекційні обігрівачі, вентилятори, металеві електрочайники. У процесі виробництва обидва заводи використовують найсучасніше прогресивне устаткування за активної участі та контролю провідних китайських інженерів.
Торік на Черкащині почали впроваджувати проекти для активізації інвестиційної роботи і розвитку територій. Зокрема згідно з найкращим світовим досвідом тут створили агенцію регіонального розвитку.
Роман ВЛАДИСЛАВІВ
для «Урядового кур’єра»