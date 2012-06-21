Збірку творів Тараса Шевченка для дітей молодшого шкільного віку — «Канівський Кобзарик» презентували в Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Видання унікальне тим, що ілюстраціями до віршів великого поета стали роботи учнів 1—4 класів канівських шкіл.
Уперше за часи незалежності в Каневі проведено Шевченківський загальноміський літературно-мистецький конкурс серед школярів. Книжку, яка побачила світ у черкаському видавництві «Брама-Україна», ілюстрували художніми роботами канівських учнів, які брали участь у цьому конкурсі. Видання стало можливим завдяки сприянню Канівського міського голови Ігоря Ренькаса.
Під час заходу діти не лише представили свої малюнки, а й декламували улюблені вірші Тараса Шевченка. Частину тиражу передадуть міським бібліотекам та школам.