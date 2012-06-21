— Кам’янка одержить приблизно 7,3 мільйона гривень, і до кінця року ми плануємо завершити всі роботи з благоустрою об’єкта, завдяки якому наше місто зможе приваблювати туристів з усього світу, — зазначив міський голова Володимир Тірон. Тясминський каньйон — цінна пам’ятка природи. Стрімкі, майже прямовисні скелі на лівому боці річки Тясмин піднімаються вгору подекуди на 12—15 метрів. Скелі густо поросли молодим лісом із татарського та американського кленів, глоду та інших порід. Тут зустрічаються рідкісні для області та України рослини та мохи. Деякі збереглися ще з льодовикового періоду. Усі вони унікальні, а місцезнаходження десматадона українського — єдине в Україні.
Проект передбачає модернізацію Кам’янського державного історико-культурного заповідника й державного літературно-меморіального музею О. С. Пушкіна та П. І. Чайковського, створення на їхній базі туристичних маршрутів Тясминським каньйоном. Буде також створено під’їзди та підходи до каньйону, облаштовано три джерела, прибережну зону, пішохідні доріжки, оглядові майданчики, сходи, місця для купання та відпочинку.
Згаданий проект став результатом партнерства департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації, центру розвитку місцевого самоврядування (створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону), Черкаської агенції регіонального розвитку та Кам’янської об’єднаної територіальної громади.
Заплановано, що після виходу проекту на планову потужність туристичний потік до ОТГ (та регіону загалом) зросте до 3—15 тисяч туристів за сезон, прогнозовано річне збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів — 5 мільйонів гривень, зокрема до місцевого — 3 мільйони та державного — 2.
Внаслідок реалізації проекту Кам’янська громада одержить нові робочі місця, нові надходження до бюджету та нові можливості для розвитку.
— Черкащина — один із найбільш історично цікавих та туристично привабливих регіонів України, поки що дуже обділена туристською увагою. Тут формувалася історія козаччини, відбувалися визначні події, пов’язані з боротьбою за українську незалежність. Князівська доба також не пройшла повз — частина населених пунктів краю були форпостом ще Київської Русі. Тому хочеться вірити, що проект Тясминського каньйону стане першим позитивним прикладом для масштабного розвитку цього напряму на Черкащині, — зазначив радник з питань регіонального розвитку Черкаського центру розвитку місцевого самоврядування Григорій Перерва. — Можливості, які відкриваються перед місцевими ОТГ, та амбітність значного числа їхніх керівників сприятимуть подальшій розбудові туристської сфери області та зростанню добробуту краян.