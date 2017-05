Фільм шведського режисера Рубена Естлунда «Квадрат»визнано кращим на 70-му Каннському кінофестивалі, який щойно завершено.

Таке рішення міжнародне журі на чолі з іспанським режисером Педро Альмодоваром оприлюднило на урочистій церемонії оголошення переможців у Палаці фестивалів на набережній Круазет.

Фільм шведського режисера Рубена Естлунда «Квадрат»отримав «Золоту пальмову гілку».

Гран-прі фестивалю цього рокуотримала кінокартина французького режисера Робена Кампійо «120 ударів на хвилину».

Російський режисер Андрій Звягінцев отримав Приз журі за сімейну драму «Нелюбов», яка брала участь в основній конкурсній програмі фестивалю.

Софія Коппола удостоїлася нагороди за кращу режисуру за картину «Фатальна спокуса» (The Beguiled).

Кращим актором за роботу в картині «Ти ніколи тут не був» («You Were Never Really Here») визнаний американський артист Хоакін Фенікс. Кращою актрисою за головну роль в стрічці «На межі» ( «Aus dem Nichts») стала німкеня Діана Крюгер.

Приз за кращий сценарій розділили грек Йоргос Лантімос з фільмом «Вбивство священного оленя» («The Killing of a Sacred Deer») і британка Лінн Ремсі, яка представляла картину «Ти ніколи тут не був».

Крім того, особливу премію кінофестивалю вручено актрисі Ніколь Кідман.

Укрінформ