Українська постановка «Свідок», присвячена 75-м роковинам трагедії в Бабиному Яру, отримала Бронзового Каннського лева під час Міжнародного фестивалю креативності.
Ця відзнака стала першою, отриманою нашими співвітчизниками, повідомив учасник української делегації Геннадій Курочка на своїй сторінці в Фейсбуці. Українці здобули перемогу в категорії Entertainment For Music, повідомляється на офіційній сторінці події.
Проект «Свідок» восени 2016 року презентували Український кризовий медіа-центр спільно з громадською ініціативою «Українсько-Єврейська Зустріч».
У метафоричній формі музичний твір побудовано як свідчення вітру — очевидця подій 75-річної давності. Звуки вітру в спеціально встановлених порожнистих трубах уособлюють голоси душ жертв Бабиного Яру, яким вторять, які ретранслюють для слухача діти-скрипалі та дитячі голоси.
У постановці використано музику Святослава Луньова. Її виконали юні скрипалі Варвара Васильєва, Олександра Хмара, Тимофій Бойченко. Вокальний супровід створили Анастасія Багінська та Олександр Подолян. «Каннські леви» — це конкурс з понад півстолітньою історією. Його ще називають «Оскаром» для рекламістів та маркетологів.