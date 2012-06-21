Продовження бюджетної децентралізації, передача адміністративних повноважень на місця і формування об’єднаних територіальних громад позитивно позначаються на розвитку Вінницької області. За останні два роки місцеві бюджети завдяки успішній бюджетній децентралізації зросли майже на 2,5 мільярда гривень.
«Обласний бюджет за цей період зменшився на 10%, а втричі зросли доходи міст обласного значення, більше ніж удвічі — доходи сільських, селищних і міських рад, на 60% — доходи районних бюджетів. Капітальні видатки місцевих бюджетів з бюджету розвитку за ці два роки зросли в півтора раза і становили майже 1,6 мільярда гривень», — повідомив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.
Значний фінансовий ресурс отримали територіальні громади і з державного бюджету в межах субвенції на соціально-економічний розвиток. В області створено 24 об’єднані територіальні громади, які жваво розвиваються і змінюють на краще життя людей. А після передачі адміністративних повноважень на місця у кожному районі створено центри надання адміністративних послуг, що зручно для людей.