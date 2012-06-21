Завершення першого семестру цього навчального року студенти Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» запам’ятають, поза всяким сумнівом, набагато краще, ніж якісь інші періоди навчання. Адже, окрім складання звичної о цій порі року сесії, вони мали нагоду з перших вуст почути про основні результати роботи уряду в напрямі соціально-економічного реформування країни й дізнатися: що ж очікує на всіх нас наступного року. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який завітав до столичних технарів, докладно доніс до вдячних слухачів своє бачення зробленого й завдання на осяжне майбутнє.
У 2016 році багатьох українців хвилювало, чи увімкне нам Європейський Союз зелене світло у безвізовому режимі. Поки цього не сталося, але глава уряду з оптимізмом дивиться в найближчу перспективу. «Насправді, я вважаю, що візовий режим — це наше минуле, — цитує УНІАН слова Володимира Гройсмана. — У них там є внутрішні питання, які вони ще досі вирішують, але, наскільки я розумію, останніми днями ухвалено необхідні рішення, що прискорюють цей процес».
Щоправда, він не назвав конкретної дати запровадження безвізового режиму. Але спрогнозував надання його вже у 2017 році.
Так само цікаво було студентам послухати й про показники економічного зростання, якими може похвалитися уряд напередодні Різдвяних і Новорічних свят. Це, зокрема, очікування економічного зростання на рівні півтора відсотка. Зміцнення позитивних тенденцій триватиме й наступного року. Принаймні до держбюджету закладено 3%.
Розвиток конкурентного середовища дав змогу запровадити систему електронних державних закупівель ProZorro. За п’ять місяців роботи їй вдалося заощадити 8 мільярдів бюджетних гривень. Як для заспіву, це зовсім непогано.
Увагу студентів Володимир Гройсман привернув і до реформи судоустрою, без успішної реалізації якої годі сподіватися перетворення нашої країни на правову державу: «Важливо, щоб найавторитетнішою організацією в нашій державі був український суд. Я б дуже хотів, щоб український суд мав велику довіру українських громадян».
За словами Прем’єра, наступного року триватиме «капітальний ремонт у країні». Він зокрема полягатиме в забезпеченні подальшого економічного зростання, дерегуляції, приватизації, розвиткові цільових програм підтримки, які зроблять владу якісною на всіх рівнях, а систему управління — прозорою та ефективною.