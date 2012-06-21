Фахівці Мінсоцполітики роблять усе для того, щоб вразливі верстви населення сумлінно дотримувалися карантину.
Саме для цього Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» було оперативно врегульовано питання продовження виплати на час обмежувальних заходів всіх пенсій і допомог людям, у яких в цей час мала б відбутися перекомісія в медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) та лікарсько-консультативній комісії (ЛКК) про встановлення інвалідності й перепризначення (продовження) виплат – у подальшому без особистого подання заяви та іншої документації.
Після того, як дія карантинних обмежень закінчиться, отримувачі цих виплат пройдуть комісії, а орган соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду обов’язково проведе перерахунок розміру виплат за особистою заявою особи та іншими наданими нею документами.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»