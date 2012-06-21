Львів’янин Станіслав Горуна здобув для України чергову «золоту» медаль. Він став переможцем Всесвітніх Ігор 2017 року, які відбуваються у Вроцлаві впродовж 20-30 липня, про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
26 липня Станіслав отримав «золото» в карате у ваговій категорії до
Тренером Станіслава є заслужений тренер України, тренер національної збірної з карате, а віднедавна і начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.
Додамо, що українські каратисти візьмуть участь в Олімпійських іграх у 2020 році в Токіо.