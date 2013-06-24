Уряд США в межах ініціативи AGRI-Україна безоплатно надасть 7 тисячам українських агровиробників мінеральні добрива для весняної посівної-2024. Через Програму USAID АГРО українським агровиробникам передадуть загалом 14 тисяч тонн добрив. Кожен учасник зможе отримати до 2 тонн мінерального добрива (карбамід) на господарство.

За підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України реєстрація на отримання допомоги пройде в Державному аграрному реєстрі (ДАР) у розділі «Доступні програми» — USAIDАГРО_карбамід під ярі зернові та олійні в сезоні 2024 р.

Заявки прийматимуть з 1 по 14 листопада. Отримати допомогу можуть агровиробники, які:

• мають в обробітку від 5 до 500 гектарів у будь-якій області України (за винятком тимчасово окупованих територій);

• вирощують зернові або олійні культури;

• зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи — підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства;

• відповідають іншим умо­вам програми.

Погоджені заявники, які обробляють від 5 до 20 гектарів землі (власна та орендована), отримають по одній тонні добрива, а ті, хто обробляє від 20 до 500 гектарів, — по дві тонни. Пріоритетність в отриманні добрив матимуть господарства, власницями або заявницями яких є жінки (згідно з інформацією в системі ДАР). Видавати добрива планують у листопаді—грудні 2023 року.

Через порушену логістику, низькі ціни на зерно та виснаження власних ресурсів невеликі фермери часто не можуть придбати необхідні добрива. Згідно з опитуванням Міністерства аграрної політики та продовольства України, для майбутнього врожаю-2024 внесення добрив очікують на рівні вдвічі меншому за агрономічну потребу (47%). Повністю забезпечити свою потребу в добривах готові лише 10 відсотків респондентів, а саме великі та середні виробники. Таке скорочення застосування добрив може призвести до зниження потенціалу врожайності та падіння обсягів зібраного врожаю. А отже, негативно вплине як на довгострокову стійкість українського агросектору, так і на глобальну продовольчу безпеку.

Програма роздачі добрив — це частина ширшої діяльності USAID АГРО в межах ініціативи AGRI-Україна. Приблизно 8200 фермерів отримали добрива й насіння кукурудзи та соняшнику навесні, а майже 12 000 фермерів — добрива під час осінньої посівної кампанії 2023 року. Загалом 2023-го підтримка Програми USAID АГРО забезпечила потребу агровиробників у насінні та добривах для посівної площі близько 370 тисяч гектарів. Це дало можливість українським аграріям виростити понад 110 тисяч тонн насіння соняшнику та збільшити врожайність, зібравши додатково 220 тисяч тонн зернових. Таких обсягів вистачить, щоб забезпечити соняшниковою олією майже 3 мільйони осіб на рік (у середньому одна людина споживає приблизно 13 кілограмів соняшникової олії за рік). А також прогодувати 4 мільйони осіб (у середньому одна людина споживає 50 кілограмів хліба за рік). Підтримка виробництва сільгосппродукції посилить локальну та глобальну продовольчу безпеку. А також сприятиме стійкості всього аграрного сектору України, зберігаючи його потенціал для розвитку економіки країни.

Джерело: Міністерство аграрної політикита продовольства України