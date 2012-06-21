Американські та австралійські вчені довелт, що причиною виникнення карієсу є не генетична спадковість, а нездоровий спосіб життя і неправильний догляд за порожниною рота. Дослідження опубліковане в журналі Cell Host & Microbe.
Фахівці взяли мазки з ротової порожнини у близнюків 5-11 років, з яких 205 були однояйцевими, а 280 – різнояйцевими. Це дозволило вченим виявити відмінності в генетичних особливостях орального мікробіома у групах дітей, які розвиваються в схожих умовах.
Вчені з’ясували, що частина мікрофлори успадковується, але зовсім не та, яка пов'язана з виникненням захворювань зубів. Фахівці помітили, що з часом частка мікробів, яка передається від батьків дітям знижується, тоді як кількість мікроорганізмів, пов'язаних з навколишнім середовищем, зростає.
Зокрема, за утримання в ротовій порожнині стрептококів, з якими пов'язаний розвиток карієсу, відповідали зовнішні, а не спадкові, фактори.
Експерти рекомендують починати догляд за ротовою порожниною дитини ще до появи зубів. Розмноженню бактерій на зубах сприяє, на думку вчених, вживання цукру, а в якості профілактики рекомендується чистити зуби не рідше двох разів на день.