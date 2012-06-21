У зв'язку з різким похолоданням у ніч на 23 червня в горах випав сніг.
Рятувальники евакуювали всіх туристів з наметового містечка у високогір'ї Карпат, де напередодні випав сніг. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У відомстві зазначили, що з гори Близниця, де в зв'язку з різким похолоданням в ніч на 23 червня випав сніг, евакуювали 35 осіб, з них 27 - діти.
У ГСЧС уточнили, що всі туристи з наметового містечка були доставлені в село Білин.
Для надання допомоги було залучено сім рятувальників і чотири одиниці техніки.